Baumann: "Dzeko? L'importante è che prenda una decisione con convinzione, come ha fatto lasciando Firenze per venire da noi"

Dopo aver lasciato la Fiorentina, Edin Dzeko è stato fondamentale per la promozione in Bundesliga dello Schalke 04.

“Si rende conto di quello che può dare alla squadra”

Ora l'ex centravanti viola è chiamato a decidere il suo futuro. Il direttore sportivo del club tedesco, Frank Baumann, si augura che possa giocare ancora: “Credo che Edin si renda conto di cosa può dare alla squadra e al club - ha detto - ma ovviamente anche di cosa il club può dare a lui. Ha un altro Mondiale da fare e non è più giovanissimo, ma abbiamo concordato di incontrarci a fine stagione”.

“Una decisione con convinzione”

E poi: "L'importante è che prenda una decisione basata sulla convinzione, proprio come ha fatto in inverno", dove ha lasciato Firenze e ha scelto la squadra di Genselkircken nonostante avesse ricevuto offerte economiche più allettanti altrove.