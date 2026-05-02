Muslic: “Dzeko è un vero uomo squadra, è così che si è comportato dal primo giorno e oggi…”

Il ritorno nella partita decisiva della stagione. L’ex centravanti della Fiorentina, Edin Dzeko, sarà a disposizione stasera nel match che lo Schalke 04 giocherà contro il Fortuna Dusseldorf che potrebbe sancire la promozione in Bundesliga della formazione di Gelsenkirchen.

“Sarà a disposizione”

"Edin ha partecipato pienamente a tutto l’ultimo allenamento e tornerà in squadra. Se avremo bisogno di lui, sarà disponibile". E’ quello che ha detto l’allenatore Miron Muslic a proposito del rapido rientro di Dzeko dopo l’infortunio alla spalla in Bosnia-Italia.

“Ha carattere e spirito di squadra”

E poi: "Questo dimostra carattere e spirito di squadra. È così che si è comportato fin dal primo giorno".