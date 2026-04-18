Il dolore di Dzeko, ma l'attaccante si fa anche cinque ore di viaggio per stare accanto alla squadra
Evanescente con la Fiorentina, ma vero uomo squadra allo Schalke 04. Sono cambiati tanto gli orizzonti di Edin Dzeko con il passaggio in Germania.
L'attaccante, che è tornato a Genselkirchen con un grave problema alla spalla che si è procurato nello spareggio vinto dalla Bosnia contro l'Italia, è comunque sempre vicino alla propria formazione.
Cinque ore di viaggio
Nell'ultimo fine settimana ha viaggiato con la squadra a Elversberg, volendo offrire supporto morale ai compagni, si è unito ai professionisti sul pullman diretto in Saarland , un viaggio di circa cinque ore a tratta.
“Sta facendo buoni progressi”
Edin Dzeko è ancora in fase di riabilitazione, “sta facendo buoni progressi dopo l'infortunio” ha detto il suo allenatore Miron Muslić e sembra molto probabile che l'attaccante possa tornare in campo prima della fine della stagione.