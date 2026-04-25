Dzeko dà l'esempio: "Verrà in trasferta per rimanere accanto alla squadra". E ora vede la luce

Si avvicina il momento del ritorno in campo di Edin Dzeko. Il centravanti, ceduto dalla Fiorentina allo Schalke 04 nel corso del mercato invernale, si è infortunato ad una spalla durante lo spareggio per l'accesso ai Mondiali, tra Bosnia e Italia.

“Verrà reitegrato in squadra nei prossimi giorni"

Adesso però comincia a vedere la luce in fondo al tunnel: "Nei prossimi giorni verrà gradualmente reintegrato in squadra - racconta il suo allenatore Miron Muslic - L'obiettivo è che Edin sia disponibile per la partita casalinga della prossima settimana contro il Düsseldorf e che possa tornare a far parte della rosa".

“Viene con noi in trasferta”

Nonostante non verrà impegnato in campo, l'attaccante bosniaco si recherà a Paderborn per rimanere accanto alla propria squadra e per dare l'esempio: "Conoscendolo - prosegue Muslic - non mancherà. Sarà con la squadra allo stadio e ci sosterrà nel miglior modo possibile".