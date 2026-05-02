Džeko va in Germania e vince il campionato. Il suo Schalke 04 torna in Bundesliga dopo 3 anni

Una vittoria che sa di promozione per lo Schalke 04 in Bundesliga 2. La squadra dell'ex Fiorentina Edin Dzeko ha vinto stasera il campionato cadetto e dopo 3 stagioni torna in massima serie tedesca.

Il ritorno in Bundes

Con la vittoria di questa sera contro il Fortuna Dusseldorf per 1-0, con gol di Karaman, lo Schalke si è aggiudicato matematicamente la Bundesliga 2, conquistando anche la promozione con due giornate di anticipo dopo 3 anni di purgatorio.

La stagione di Dzeko

Grande gioia per Dzeko, che è subentrato al 69esimo. Il bosniaco fino ad adesso è stato decisivo, giocando 9 partite e segnando 6 gol.