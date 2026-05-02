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Džeko va in Germania e vince il campionato. Il suo Schalke 04 torna in Bundesliga dopo 3 anni

Redazione /
Edin Dzeko Schalke 04
Edin Dzeko

Una vittoria che sa di promozione per lo Schalke 04 in Bundesliga 2. La squadra dell'ex Fiorentina Edin Dzeko ha vinto stasera il campionato cadetto e dopo 3 stagioni torna in massima serie tedesca. 

Il ritorno in Bundes

Con la vittoria di questa sera contro il Fortuna Dusseldorf per 1-0, con gol di Karaman, lo Schalke si è aggiudicato matematicamente la Bundesliga 2, conquistando anche la promozione con due giornate di anticipo dopo 3 anni di purgatorio. 

La stagione di Dzeko

Grande gioia per Dzeko, che è subentrato al 69esimo. Il bosniaco fino ad adesso è stato decisivo, giocando 9 partite e segnando 6 gol. 

 

 

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