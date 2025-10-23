La carica di Galloppa: “Risultato molto bugiardo col Legia, con la testa giusta possiamo ribaltare la sfida tranquillamente”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha commentato la dura sconfitta per 4-1 della sua squadra nella gara di andata di Youth League in casa del Legia Varsavia, mostrandosi però molto fiducioso in vista del ritorno al Viola Park.

‘Risultato molto bugiardo, ho capito che…’

“Siamo partiti ancora bene e poi, come se non ci fossimo resi conto della qualità degli avversari nei successivi 15 minuti. Il Legia è stato veramente cinico, noi abbiamo prodotto tante occasioni per fare gol, il risultato è molto bugiardo ma mi ha dato la forza di capire che possiamo ribaltarlo. Quando abbiamo preso le misure abbiamo condotto la partita, creando tanto”.

‘Potremo inserire calciatori in più e possiamo ribaltarla’

“Ora dobbiamo recuperare e concentrarci su due impegni di campionato molto importanti. Vediamo come arriveremo alla gara di ritorno del 5 novembre, potremo inserire alcuni calciatori in più che non abbiamo potuto schierare in Polonia, spero avremo più armi. Con la testa giusta possiamo ribaltarla tranquillamente”.