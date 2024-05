Nuovo Padovani: L'unica offerta è della ditta che ha costruito al Viola Park e le intenzioni di Palazzo Vecchio. Un trasloco della Fiorentina...

La riqualificazione dello stadio Padovani? Ad occuparsene sarà una ditta che i tifosi della Fiorentina conoscono già: si tratta della Nigro Costruzioni, la stessa che si occupata della realizzazione del Viola Park a Bagno a Ripoli. All'apertura delle buste, quella è stata l'unica offerta presente per un costituendo raggruppamento di imprese.

Uno stadio modulabile

L’intenzione di Palazzo Vecchio, si legge oggi su La Nazione, è quella di rendere lo stadio ’modulabile’ cioè adattabile fino a tre configurazioni che assumerà nel tempo, durante e dopo i lavori che riguarderanno il Franchi. Fra queste c’è anche la soluzione di allargamento a 18mila posti che consentirebbe alla società viola di giocare le partite di Serie A al Padovani, mentre il Franchi sarà immerso nei cantieri.

Un trasloco della Fiorentina faciliterebbe i lavori al Franchi

Per realizzarla servirebbero circa 5 milioni di euro che Palazzo Vecchio non ha a disposizione attualmente e che potrebbe invece diventare realtà a patto che i fondi vengano trovati dalla Fiorentina. Che l’arrivo della Nigro Costruzioni sia di buon auspicio in questo senso? Al momento è impossibile fare previsioni. Quel che è certo è che con un trasloco sarebbe più facile e più veloce fare i lavori all'interno del Franchi.