Dopo il Viola Park anche il Padovani? E' della Nigro Costruzioni l'offerta per il restyling dello stadio di rugby

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del Comune di Firenze, l'amministrazione fiorentina fa sapere come sia arrivata “un'offerta per la riqualificazione dello stadio di rugby Padovani”.

“All'apertura delle buste - si legge - (il bando scadeva alle 13 di ieri, lunedì 20 maggio), una ditta ha presentato al Comune la propria proposta. Si tratta della Nigro Costruzioni che ha indicato come progettista un costituendo raggruppamento. Sono in corso le verifiche della documentazione amministrativa al termine delle quali la commissione giudicatrice potrà esaminare l'offerta tecnica ed economica”.

Dell'impianto di è parlato anche in ottica di Fiorentina, con i lavori del Franchi che non consentiranno la permanenza della squadra viola nello stadio per tutta la loro durata. La Nigro Costruzioni è la stessa società che si è occupata del Viola Park.