Il giornalista fiorentino Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione attuale in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni: "Italiano sta gestendo bene le forze della squadra e questo è stato un punto fondamentale per il rendimento della Fiorentina in questo finale. Adesso, in vista di Cagliari, il mister viola dovrà fare tutti i calcoli necessari per la finale.

Serve chiudere questo ciclo con un segno tangibile e un trofeo è quello che serve. L'allenatore viola ha dato alla squadra una voglia di lottare e un gioco che in tanti rimpiangeranno. Tutti adesso vogliono lasciare un buon ricordo di questi tre anni. Goretti e Aquilani? Nomi che non mi entusiasmano. Conterà solo cosa vuole fare Commisso".