La pole position di Palladino, ma due ex viola in B lo insidiano. E intanto Sarri...

Continua a tenere banco la questione di chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina.

Palladino in cima

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina viene messo in pole position Raffaele Palladino, reduce da due anni di buon lavoro fatto con il Monza in Serie A.

Un gradino sotto

Un gradino sotto a Palladino c'è Alberto Aquilani, nome al quale Rocco Commisso è legato per gli anni trascorsi nella Primavera viola che hanno portato anche qualche trofeo (giovanile) in bacheca.

La possibile sorpresa

Sempre in Serie B e sempre in tema di ex viola, si legge sul giornale sportivo che piace Paolo Vanoli (anche se è dato molto vicino al Torino in queste ore), che ha portato il Venezia al terzo posto nella cadetteria e quindi ai play off.

Il gradimento di Sarri

Il tutto mentre un certo Maurizio Sarri ha fatto sapere di essere pronto a prendere in considerazione l'ipotesi di venire a Firenze nel caso arrivasse una chiamata per lui.