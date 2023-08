Scatta l'ora degli argentini? Un Infantino quasi obbligato se c'è da rifiatare a centrocampo

In attesa della fisionomia definitiva del centrocampo, per la gara con Lecce e Rapid Vienna Vincenzo Italiano dovrà fare dei calcoli, specialmente a centrocampo dove nelle prime due uscite stagionali hanno giocato gli stessi 3 dal primo minuto. Di fatto le alternative ad oggi sono due e si chiamano Alfred Duncan e Gino Infantino: ecco perché per l'argentino ex Rosario la chance domani potrebbe arrivare davvero, magari per dare un turno di riposo al neo 34enne Bonaventura.

Il classe 2003 si è visto per alcuni sprazzi e, vuoi anche per la provenienza geografica, ha trasmesso sensazioni positive. La gara con i salentini potrebbe essere quella ideale per l'esordio dal 1', insieme al connazionale Beltran, per il quale un'altra esclusione inizierebbe ad avere poco senso.