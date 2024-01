La quadra economica che ancora manca per Ngonge. L'offerta rifiutata e l'invito ad alzare la posta

Ancora non ci siamo. La Fiorentina non è riuscita ancora a trovare la quadra economica con il Verona per potersi aggiudicare Cyril Ngonge.

Rifiuto…ma con cortesia

Una prima offerta dei viola è stata rispedita al mittente, sia pur con cortesia, visti i rapporti che sono buoni tra club, certificati da due operazioni importanti negli ultimi anni: Amrabat e Barak.

Porte aperte dal Verona

Ma una chiusura non c'è stata di certo da parte dei gialloblu che vogliono anzi che la società gigliata alzi la posta, fino ad arrivare a 12 milioni di euro per l'attaccante. Del resto il Verona sta vendendo a destra e a manca per poter risanare i propri conti e ora i dirigenti gialloblu attendono una contromossa da parte di quelli gigliati.