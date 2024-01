Inserimento di una big italiana per Ngonge. Atteso però un nuovo contatto con la Fiorentina

Importanti aggiornamenti di calciomercato arrivano dall'esperto Alfredo Pedullà. Secondo il giornalista, infatti, non ci sarebbe soltanto la Fiorentina sull'attaccante del Verona Ciryl Ngonge.

Si inserisce una big

Durante la trattativa per il trasferimento di Filippo Terracciano al Verona, il Milan ha chiesto informazioni per Cyril Ngonge. Un profilo che piace molto, in modo particolare a Moncada. Il Milan potrebbe perdere Romero, c’è il gradimento del Como, e decidere – indipendentemente dal difensore – di fare un investimento su un nuovo esterno offensivo. Di sicuro a Moncada il profilo intriga.

Ma la valutazione resta la stessa

La valutazione del Verona è di 10-12 milioni più bonus. Atteso anche un nuovo contatto con la Fiorentina che si era fermata a 8 milioni e che ha dimostrato di essere interessata allo stesso Ngonge.