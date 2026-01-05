A Radio 24, su Tutti convocati, ha parlato il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti. Le sue parole sulla squadra di Vanoli e sulla vittoria contro la Cremonese.

Le sue parole

“Ieri è andata bene, le cose sono girate nel verso giusto. Il rigore tolto è stato incomprensibile. L'intervallo fortunatamente ha restituito serenità e tranquillità. Solomon ha dimostrato di essere un giocatore utile, anche perché è l'unico esterno in rosa. Se quel pallone non fosse entrato parleremo di altro. Ora la Fiorentina ha solo 3 punti di distanza dalla retrocessione”.

Sul mercato

“Malgrado il disastro, con due vittorie la Fiorentina sarebbe in una situazione più tranquilla. Poi Firenze è una piazza molto ondivaga, si parla già di grande rimonta. Ci andrei con i piedi di piombo. Tra l'altro il vero problema è che l'arrivo di Paratici potrebbe slittare di qualche settimana. Questo può cambiare tanto. Adesso servono altri 2 o 3 esterni e qualcuno deve uscire. Dal punto di vista tattico serve una sterzata. Vanoli ha già impostato la squadra sul 4-3-3".

Sui singoli

“Dzeko è sicuramente in uscita, non ha avuto un ruolo in questa squadra. Sugli altri non si capisce. Più probabile sia la società che si liberi di giocatori. Fino a qualche settimana fa c'era la fila di procuratori a chiedere la cessione. Adesso non si è capito bene, sembra rientrata”.