Dalla tripletta al trauma cranico: il Verona mai banale per Kean e la prima doppietta in A...

Non è mai una partita banale quella di Moise Kean, protagonista di tanti episodi legati al Verona, anche nella scorsa stagione. La tripletta del match d'andata fu la gara che lo fece decollare definitivamente la sua avventura e fu la prima (e per oggi unica) in maglia viola. Nella sfida di ritorno invece a Kean toccò un brutto trauma cranico che lo mise k.o. anche nelle gare successive.

Il Verona però è anche il primo club che dette spazio a Kean in A e la prima doppietta nel massimo campionato, l'attaccante la segnò proprio durante un Fiorentina-Verona, del gennaio 2018 (finita addirittura 1-4). E che dire dei due gol annullati per fuorigioco a Kean con la maglia della Juve? Accadde proprio contro i gialloblù. La sensazione insomma è che domani qualcosa possa accadere, si spera in senso positivo.