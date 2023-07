De Siervo: "Siamo alla fase conclusiva delle trattative per i diritti tv della Serie A. Una delle opzioni vede l'esclusione di Sky"

A Rai Gr Parlamento ha parlato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenendo sulla vendita dei diritti per il campionato italiano a partire dalla stagione 2024-25, annunciando, tra le righe, anche la possibile e clamorosa esclusione di Sky. Queste le sue parole:

“Sono interessati DAZN, Sky e Mediaset, ci sono configurazioni diverse e i giochi sono tutti aperti. Le trattative private sono servite per fare capire le nostre aspettative e per comprendere le esigenze sempre diverse dei tre operatori. Siamo alla fase conclusiva delle trattative private, che si svolgerà entro la fine del mese, e tutti conoscono il gap tra le offerte presentate e quelle che possono risultare vincenti. Una delle tre configurazioni possibili prevede l’esclusione di un player storico, che ha scelto di fare investimenti diversi. Sarebbe un rammarico per tutti perché siamo cresciuti insieme, ma dobbiamo prepararci a questo tipo di scenario. E’ una delle ipotesi, ma dipende soltanto da loro. Le tv devono decidere se continuare a essere protagoniste nel racconto del Campionato oppure no. L’auspicio è che ognuno dei tre partner trovi le risorse per assicurarsi la trasmissione della Serie A”