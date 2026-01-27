La Fiorentina trova una soluzione per Nzola. Avventura a Firenze al capolinea anche per un altro giocatore

Il mercato in entrata della Fiorentina è ancora in attesa di evoluzioni significative nel ruolo di centrale difensivo.

Nzola

Ma nel frattempo ci sono state delle novità riguardanti quello in uscita. Il club viola ha trovato una sistemazione per Nzola, che è stato fatto fuori dal progetto tecnico del Pisa e ora andrà al Sassuolo per prendere il posto di Cheddira, ceduto al Lecce.

Nicolussi Caviglia

Sta per finire anche l'avventura a Firenze per Nicolussi Caviglia. II Cagliari che lo voleva non è riuscito a trovare l'accordo con il Venezia per rilevare il suo prestito. Adesso il tentativo è del Parma che ha la possibilità di chiudere.