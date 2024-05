Per la prima volta nel pre match, parola al neo dg Alessandro Ferrari a Dazn:

"Siamo carichi a mille, carichi per la Conference, perché il presidente è venuto qui a trovarci e per gli ultimi risultati. L’energia c’è e speriamo di metterla tutta in campo. Un’altra finale? Arrivare in finale è una cosa bellissima, che abbiamo già provato, speriamo di tornarci con un finale diverso. Per la società, i giocatori, per i tifosi conterebbe tantissimo, oggi però siamo qua e conta altrettanto arrivare bene in campionato e da stasera alle 17 penseremo a Bruges".