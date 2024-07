Solo conferme nella giornata di oggi per quanto riguarda il prossimo acquisto della Fiorentina. Si tratta di Nicolas Valentini, centrale del 2001 del Boca Juniors, fatto fuori rosa dopo aver deciso di non rinnovare il contratto. La dirigenza adesso è davanti a un bivio: scegliere se pagare un piccolo indennizzo al club di Buenos Aires per averlo subito, oppure aspettare la naturale conclusione del contratto, che avverrà il prossimo 31 dicembre (in Argentina, le scadenze sono alla fine dell'anno solare).

Capitolo centrocampo

Palladino, però, chiede con urgenza un centrocampista. I nomi caldi sono quelli di Thorsdevt, che fra l'altro già possiede una casa nella zona tra Firenze e Siena, e Vranckx, che vorrebbe riprovarci in Serie A. Sfumato probabilmente Brescianini, diretto all'Atalanta, la Viola continua a monitorare anche Colpani, oggetto del desiderio di Palladino.

Ci saranno cessioni illustri

Inutile nasconderlo, se Palladino - per il secondo giorno di fila - ha scelto di non mostrare al pubblico, dunque non far allenare col resto della squadra, Ikone e Nzola significa che entrambi sono sul mercato. E come dare torto a questa scelta della società. Il primo è più facile da piazzare, con le sirene arabe sempre squillanti, mentre il secondo, essendo stato acquistato soltanto un anno fa, risulta più complicato da sistemare (anche per i 13 milioni versati nelle casse dello Spezia). Infine, dobbiamo parlare di Amrabat. Il centrocampista marocchino non si è ancora presentato al Viola Park perché gode di una settimana di vacanza-extra (per gli impegni con la Nazionale), ma presto dovrà farlo. Principalmente per discutere della sua nuova cessione, con la volontà del club di Commisso di stipulare una formula definitiva.