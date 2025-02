Un fallo netto per la Fiorentina e quelle proteste fuori luogo di Zanetti. Episodio casuale e sfortunato per Kean

Se la Fiorentina ha perso contro il Verona, la colpa non è sicuramente dell'arbitro Marco Di Bello di Brindisi che ha diretto l'incontro.

Tra l'altro Di Bello ha visto molto bene nella parte finale del primo tempo. Un'azione al limite dell'area del Verona, in cui Folorunsho anticipa Duda il quale lo colpisce sulla coscia nel tentativo di calciare via il pallone. Punizione fischiata alla Fiorentina (poi calciata male da Cataldi) e grandi proteste, fuori luogo, di Zanetti. Giusta l'ammonizione dell'allenatore che non potrà essere in panchina nella prossima gara del Verona perché verrà squalificato.

Nel secondo tempo invece c'è l'episodio che ha visto, suo malgrado, protagonista Kean. L'attaccante gigliato viene sbilanciato e cade in avanti andando ad incocciare, in maniera fortuita, con il ginocchio di Dawidowicz. Contatto duro ma assolutamente fortuito.