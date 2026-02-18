Di Chiara: "Quale sarebbe il vantaggio nel giocare con il Pisa dopo aver perso in Conference?"

Chi conosce la delicatezza di certi momenti è quel gruppo di giocatori che ha vissuto la stagione della Fiorentina 1989/90, quella delle due velocità tra campionato e Coppa Uefa, con una retrocessione sfiorata in A e con la finale europea persa contro la Juventus.

“Una squadra e una Serie A ben diversa”

“Quella però era una serie A ben diversa - spiega Alberto Di Chiara, intervistato dal Corriere Fiorentino - molto più competitiva, e la nostra un’Europa di ben altro livello. Sicuramente pagammo anche una preparazione fisica particolarmente pesante, che poi ci tornò utile più tardi”.

“Quale sarebbe il vantaggio nel perdere in Conference?”

E poi: “Quale sarebbe il vantaggio nel giocare con il Pisa dopo aver perso domani? Potrebbero esserci delle ripercussioni psicologiche. Con più impegni puoi essere messo sotto pressione a livello mentale, ma va contestualizzato il valore delle avversarie di Europa”.