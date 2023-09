Calamai: "Gonzalez è il nuovo Mutu e Ranieri è uno spettacolo. Adesso vanno concretizzati il colpo Theate e il sogno Berardi"

Il giornalista Luca Calamai ha commentato tramite il suo profilo Twitter la vittoria di ieri sera della Fiorentina contro il Rapid Vienna, che è valsa l'accesso al girone di Conference League, esprimendo alcune impressioni personali: “Gonzalez è il nuovo Mutu. Ranieri e’ uno spettacolo. Fiorentina in Europa. Ora serve concretizzare il colpo Theate e il sogno Berardi. Commisso ha la forza per centrare una doppietta fantastica come Nico nell’ultimo giorno di mercato”.

Di seguito il suo tweet originale: