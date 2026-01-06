Ospite de Il salotto del calcio su TVL, l’intermediario di mercato e scout Michele Fratini ha affrontato vari temi dell’attualità del fronte Fiorentina, tra campo e mercato, ma non solo.

‘Kean è fortissimo, giocherebbe ovunque in Serie A’

“Tutto il mondo ce l’ha con Kean, quando la Fiorentina ha l’attaccante più forte del campionato di Serie A, che ora si sveglierà. Giocherebbe in qualsiasi squadra, all’Inter, alla Juventus, in cui gioca David, al Napoli, al Milan. Kean ha segnato gli stessi gol di Thuram e Hojlund, non c’è un attaccante in doppia cifra e a Firenze ce l’abbiamo con Kean, che può giocare a occhi chiusi e in pochi minuti fa la differenza. Chi dice che lo manderebbe in tribuna dovrebbe vergognarsi, perché è fortissimo. Deve rimanere e va stimolato a fare la differenza”.

‘Paratici si presenterà con un colpo’

“Ora che sta arrivando Paratici i calciatori sono stimolati perché hanno paura, non tutti hanno mercato e devono dimostrare che valgono. Avete visto come corrono ora? Non stupiamoci se ci sarà il ritorno di Chiesa in viola, potrebbe tornare a Firenze. Paratici arriverà presentando un colpo, conosce molto il calcio internazionale. Viene alla Fiorentina con un contratto di 5 anni perché farà l’Under 23 viola. In uscita dalla Roma attenzione a Pisilli e a Baldanzi, che è piccolino ma è forte. Andrei anche su Sergi Roberto, che gioca pochissimo al Como e ha 14 anni di esperienza al Barcellona”.