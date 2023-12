Orlando: "Con Dybala la Roma era tutta un'altra squadra. La Fiorentina poteva vincerla, ma concretizza poco"

L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha commentato a TMW Radio la partita giocata ieri dai viola contro la Roma. Queste le sue parole: "Le espulsioni sono giuste, devo essere sincero. La Roma nei primi 20' con Dybala è un'altra squadra e non consentiva alla Fiorentina di alzarsi e chiudere la Roma nella propria metà campo.

Dybala anche dopo il gol era molto attivo e teneva la Viola più bassa. Uscito lui, la Roma ha pensato solo a gestire e si sa che in queste situazioni sa far bene, ma con l'uomo in più poteva anche vincere la Fiorentina. La Fiorentina concretizza poco ma gioca bene".