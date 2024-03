Fiorentina-Roma dal sapore argentino. Il peggior Gonzalez vuole battere il miglior Dybala

Fiorentina-Roma è una sfida dal sapore di Argentina. Lo scontro principale tra i singoli è indubbiamente Nico Gonzalez contro Paulo Dybala, con per altro Beltran fuori per squalifica. I due, in questo momento della stagione, rappresentano due periodi di forma ben diversi.

Un infortunio da smaltire, un fuoriclasse da fermare

Italiano sta cercando di riavere in ogni modo il miglior Gonzalez, quello che ha trascinato la Fiorentina nella prima parte di stagione. A sua detta “manca poco per rivederlo”, ma ancora non è semplice, con il problema ai flessori da smaltire, e il suo ultimo mese e mezzo è stato particolarmente discontinuo.

Dall'altro lato, una delle migliori versioni di sempre di Dybala, forse al suo picco da quando è a Roma. Cinque gol nelle ultime tre gare e un 2024 pazzesco, per numeri e rendimento. La Joya è tornata a essere il fuoriclasse tanto temuto già anni fa.

In programma il ritrovo in Nazionale

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Gonzalez e Dybala si ritroveranno tra poco più di una settimana con la Nazionale Argentina. Spesso e volentieri, Scaloni ha scelto il numero 10 della Fiorentina, diventato l'erede designato di Di Maria. Dybala, invece, non gioca una gara con l'Albiceleste da quasi un anno. Può essere finalmente la volta buona dopo due mesi stellari.