Nico quando torni decisivo? Un 2024 di fatica ed errori ma l'Europa non può che passare da lui

Sì bellissimo il gol del 4-0 al Frosinone con quel destro al volo ma sulla bilancia del 2024 di Nico Gonzalez pesano tanto anche i 2 rigori sbagliati contro Inter e Lazio, decisivo per l'appunto il primo, rimediato poi il secondo. E' come se da quel problema alla coscia di metà dicembre, seguito ad un paio di settimane di acciacchi, il numero 10 della Fiorentina non avesse più riattaccato il filo della stagione.

E dire che nella prima parte l'argentino era stato trascinatore e anche determinante sul tabellino, con 6 gol nelle prime 15 giornate ed una doppia cifra in Serie A che sembrava decisamente dietro l'angolo. Ormai Nico è tornato titolare da quasi un mese ma di colpi decisivi se ne contano pochi ed è soprattutto per questo che la Fiorentina ha faticato e sta faticando. Una squadra stra-vincolata ai suoi 2-3 top, di cui Gonzalez è l'indubbio leader: Italiano non l'ha risparmiato neanche a Budapest e non può fare a meno di lui. Le speranze europee di campionato passano inevitabilmente da una sua riscossa, che prima o poi deve arrivare.