Condò: "Il mercato della Fiorentina è pieno di idee e si merita sette. Ma ora tocca a Pioli..."

Il mercato della Fiorentina viene giudicato in maniera positiva da alcune testate nazionali.

“Un mercato pieno di idee”

Sul Corriere della Sera scrive in proposito l'editorialista (e commentatore TV), Paolo Condò: “Il mercato della Fiorentina, da Piccoli e Dzeko a Fazzini e Nicolussi, è pieno di idee (7) che Pioli dovrà concretizzare”.

E ora tocca all'allenatore

Messaggio chiaro il suo: la dirigenza ha portato a compimento il proprio lavoro, adesso tocca al tecnico mettere insieme i pezzi del puzzle.