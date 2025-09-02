Condò: "Il mercato della Fiorentina è pieno di idee e si merita sette. Ma ora tocca a Pioli..."
Il mercato della Fiorentina viene giudicato in maniera positiva da alcune testate nazionali.
“Un mercato pieno di idee”
Sul Corriere della Sera scrive in proposito l'editorialista (e commentatore TV), Paolo Condò: “Il mercato della Fiorentina, da Piccoli e Dzeko a Fazzini e Nicolussi, è pieno di idee (7) che Pioli dovrà concretizzare”.
E ora tocca all'allenatore
Messaggio chiaro il suo: la dirigenza ha portato a compimento il proprio lavoro, adesso tocca al tecnico mettere insieme i pezzi del puzzle.
