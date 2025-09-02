​​
Condò: "Il mercato della Fiorentina è pieno di idee e si merita sette. Ma ora tocca a Pioli..."

Stefano Pioli

Il mercato della Fiorentina viene giudicato in maniera positiva da alcune testate nazionali. 

“Un mercato pieno di idee”

Sul Corriere della Sera scrive in proposito l'editorialista (e commentatore TV), Paolo Condò: “Il mercato della Fiorentina, da Piccoli e Dzeko a Fazzini e Nicolussi, è pieno di idee (7) che Pioli dovrà concretizzare”. 

E ora tocca all'allenatore

Messaggio chiaro il suo: la dirigenza ha portato a compimento il proprio lavoro, adesso tocca al tecnico mettere insieme i pezzi del puzzle. 

