Scaramuzzino: "Dopo il KO in Arabia, tocca ancora a Italiano rialzare la testa, ma deve decidere quali sono i suoi titolari"

Giovanni Scaramuzzino, giornalista RAI e non solo, è intervenuto a Lady Radio per commentare la Fiorentina di Vincenzo Italiano:

“Italiano deve ritrovarsi dopo la Supercoppa”

“Per mantenere la zona Champions, la Viola deve ritrovare fiducia dopo la batosta in Arabia Saudita: toccherà ancora a Italiano dare un segnale. Deve scegliere quali sono i titolari e quelli che invece non possono giocare dall'inizio se si vuole continuare a stare intorno al quarto posto”.

“Fare classifica contro le medio-piccole”

E sulle contendenti: “Atalanta senza Koopmeiners perde tanto, anche se Gasperini dispone di un Pasalic che può divenire insidioso per la Fiorentina. Inoltre, vedo ancora il Bologna fastidioso per la zona europea. Questa stagione vede tante sorprese, fra cui proprio la Viola, che dovrà essere brava ad approfittare delle occasioni. E' contro le piccole squadre che si costruisce la classifica, vincere contro quelle della parte destra è cruciale per mantenersi lassù”.