La svolta di mercato nella trattativa per Rios: piaceva alla Fiorentina, sembrava andasse alla Roma... ma si inserisce Rui Costa

L'ultima clamorosa storia di mercato potrebbe arrivare dal Brasile: il centrocampista colombiano Richard Rios, classe 2000 e nome molto caldo di questa sessione di mercato, sembrava ormai vicinissimo all'arrivo alla Roma. In passato seguito anche dalla Fiorentina, che poi però non ha affondato il colpo, sembrava tutto fatto per il suo arrivo in Serie A.

Invece, a sorpresa il Benfica del presidente Rui Costa prova a bruciare la concorrenza romana inviando il direttore sportivo Rui Braz direttamente a Rio de Janeiro, per parlare vis-a-vis con la dirigenza del Palmeiras. Lo stesso Rios - conferma Sky Sport - avrebbe dato l'ok al trasferimento in Portogallo, col Benfica forte di poter garantire al ragazzo la Champions League. Un corteggiamento, quello giallorosso, che rischia di concludersi con un due di picche.