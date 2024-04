La Gazzetta dello Sport: Fiorentina e Atalanta si giocano il triplete

Due le pagine dedicate ad Atalanta-Fiorentina su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Pagina 8

Il titolo grande è: "Senza respiro". E poi: "Atalanta e viola 40 giorni folli. Si parte col duello per la finale". Sommario: "Gasp e Italiano stasera si giocano la semifinale di Coppa Italia Tra Europa League, Conference e Serie A, in campo ogni tre giorni".

Articolo che inizia così: "C'è in gioco un triplete tra Atalanta e Fiorentina stasera. E si prega di evitare battute tipo 'triplete dei poveri', perché tutta l'Europa invidia Gasperini e Italiano: non ci sono altri tecnici in corsa per tre obiettivi a un mese dal sipario".

Pagina 9

Sulla probabile formazione dei viola leggiamo: "Bonaventura è a rischio Belotti-Beltran non sono al top".