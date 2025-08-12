Male gli esterni partiti come riserve e le difficoltà di Richardson: le risposte che non sono piaciute alla Fiorentina

Non tutte le risposte arrivate dalla tournée inglese sono state positive per la Fiorentina.

Gli esterni di riserva arrancano

La Nazione stamani sottolinea come la coppia di terzini di riserva formata da Parisi e Fortini, non abbia convinto. Il difensore campano sembra lontano parente del giocatore brillante visto qualche anno fa - scrive su di lui la fonte citata - manca nel passo, nelle letture difensive e nella sicurezza.

Quanto al classe 2006, è stato frenato da un infortunio nella prima parte del ritiro ed è rientrato solo da dieci giorni in gruppo.

Richardson non incide

Non bene anche Richardson, con Pioli che, ad oggi, vede il nazionale marocchino più sulla trequarti che mezzala ma che in Inghilterra non ha inciso. In più continua ad avere difficoltà anche con l'italiano e anche questo incide.