Bojinov: "La Fiorentina deve fare cassa con Gonzalez, Palladino ha già ottenuto tanti grandi acquisti. Parma? Mi aspetto una gara piena di gol"

Valeri Bojinov, sia ex Parma che Fiorentina, è stato interpellato da Radio Bruno per parlare del mercato viola e della partita in programma questo pomeriggio al Tardini:

“Sono molto fiducioso per i sei acquisti della Fiorentina, non è un numero da poco per il mercato attuale. Si vede che Palladino li voleva fortemente: l'allenatore decide che rosa vuole per la stagione da fare. Spero che la Viola riesca ad essere aggressiva come stile di gioco ed arrivare direttamente alla porta avversaria”.

“La società deve fare cassa con Gonzalez”

“Quando si ha un giocatore forte come Nico, e si è preso uno come Gudmundsson, è giusto fare cassa per poi investire su altri attaccanti. La società deve gestire bene questa cessione e intanto mettere dentro i tanti milioni che arriveranno da Gonzalez".

Poi sulla partita di oggi

“Il Parma è una squadra giovane ma con tanta consapevolezza di fare bene; tanti giocatori hanno fame e non vedono l'ora di mettersi alla prova in Serie A. Non c'è nessun giocatore ‘famoso’ ma c'è tanta curiosità di scoprire qualche nuovo talento; alcuni li abbiamo già visti all'Europeo. Mi aspetto una partita ricca di reti e di spettacolo, entrambe giocano bene a calcio, sia Palladino che Pecchia”.