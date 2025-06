Una minaccia in meno per Kean: il Napoli ha scelto il suo nuovo attaccante

Milan e Napoli, erano queste le minacce italiane per la Fiorentina in merito al futuro di Moise Kean. Fermo restando che l'Arabia e l'Inghilterra, con lo United in pole, rappresentano ad oggi le tentazioni principali per l'attaccante viola, intanto si può dire che in Serie A ci sarà una pretendente in meno.

All in su Nunez

Il Napoli, infatti, ha individuato in Darwin Nunez l'obiettivo numero uno per l'attacco. Come riporta TMW, il club di De Laurentiis sta aspettando di cedere Osimhen per poi chiudere la trattativa con il Liverpool, sulla base di una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Kean, dunque, non è più un obiettivo del Napoli; resta da capire se ci proverò il Milan, incrociando le dita per quanto riguarda le offerte di club esteri.