Una diretta concorrente della Fiorentina studia il piano per arrivare a un "sogno" viola

Albert Gudmundsson è stato un sogno della scorsa stagione per la Fiorentina. La società viola ci ha provato con insistenza a gennaio per l'islandese del Genoa, trovando tuttavia la porta sbarrata da parte del club grifone.

Adesso è la Lazio a provarci per l'attaccante rossoblù. Come riporta il giornalista Matteo Moretto, il club romano nelle ultime ore avrebbe fatto alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione.