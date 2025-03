"Retegui, salvo problemi dell'ultimo minuto, a Firenze dovrebbe esserci regolarmente. Zero calcoli: la Fiorentina è una squadra forte"

Questo pomeriggio il giornalista di Radio Dea Fabio Gennari, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dare gli ultimi aggiornamenti sul'Atalanta di Gasperini a 24 ore dalla sfida del Franchi.

“Stiamo ancora aspettando la fine della rifinitura, ma posso dire che nonostante gli acciacchi Mateo Retegui dovrebbe tornare tra i convocati dell'Atalanta, mentre invece Cuadrado dovrebbe restare out. Sembrava potesse essere il contrario ma al momento è questo quello che filtra da Zingonia. La sensazione è che in generale lo staff tecnico non voglia rischiare nulla. Il colombiano si è fato male prima dell'italoargentino ma probabilmente per età o a causa dell'entità dell'infortunio non riuscirà ad esserci. Retegui dopo esser stato mandato a casa dal ritiro della nazionale, ed aver passato tutta la scorsa settimana a riposo, è rientrato ad allenarsi a parte e credo che possa comunque esser portato a Firenze”.

“Non so se Retegui sarà titolare: Gasperini ha tante armi a disposizione”

Ha anche aggiunto: “Vederlo tra i titolari? Molto dipenderà da Ederson, e dal fatto che non ci sia domani. Se ci fosse stato credo che anche Retegui sarebbe potuto partire dal primo minuto, sopratutto per il grande lavoro che il brasiliano faceva sulla trequarti. Con Pasalic, che è più un centrocampista, non è escluso che Gasperini scelga di evitare il tridente optando per Lookman e De Katelaere: senza dimenticare Samardzic, Maldini e Brescianini anche se pensarli tutti insieme è un po complicato”.

“L'Atalanta vuole tornare da Firenze con dei punti pesanti”

“Credo che in questo momento non esistano partite semplici, per questo serve rispettare molto la partita di domani contro la Fiorentina. E' una partita che la Dea, dopo la sconfitta con l'Inter, può riaccendere le prospettive di fine stagione dopo la batosta contro l'Inter. Questa squadra è sempre stata lassù e vuole continuare cosi. L'obiettivo di tutti è quello di tornare da Firenze con dei punti pesanti, e per questo credo che il Gasp non possa permettersi di fare calcoli con i diffidati, nonostante le prossime sfide siano importantissime e decisive”.