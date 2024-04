Aquilani: "Vittoria con il Palermo emozionante. A Firenze sono stato bene ma il mio focus è sul Pisa"

Durante la conferenza stampa post vittoria sul Palermo, il tecnico del Pisa Alberto Aquilani ha commentato l’importante risultato raccolto dalla sua squadra, tornano poi anche a parlare del suo futuro e delle tante voci inerenti ad un passaggio alla Fiorentina di Commisso. Questo un estratto delle sue parole in sala stampa:

“E’ stata una partita emozionante. Quando si vince in questo modo lascia tanto. Una partita che è stata fatta bene a prescindere dall’essere andati sotto 2-0 o 3-2. Abbiamo avuto un piccolo calo mentale dopo la rete annullata al Palermo. Non credo stessimo facendo male, forse mancava una scintilla per non lasciar passare così la partita, ma per aggredirla. Il secondo tempo siamo entrati bene. Matteo ha fatto due gol e ci ha fatto vincere la partita. Siamo contenti per Matteo, è stato fuori tanto, è un giocatore importante e che non abbiamo mai avuto. Mi auguro che percepisca le sue qualità e che capisca che è solo l’inizio. Consapevole che da domani si possa andare ancora più forte.

Queste invece la risposta alla domanda sul sul futuro, e sull’accostamento alla Fiorentina: “Le voci sul futuro? Ovviamente a Firenze sono stato bene e ho raggiunto risultati importanti con la Primavera instaurando rapporti importanti. Tutto questo non mi deconcentrerà di un millimetro. Il mio focus è quello di lavorare qui e di finire il campionato nel migliore dei modi. A fine anno tireremo una riga. Dico fine anno non perché sia da ridiscutere la mia posizione, ma perché nel calcio può succedere di tutto. La società può anche mandarmi via se le perdiamo tutte. La stima però è reciproca tra me e i vertici della società che mi hanno dimostrato sostegno per tutto il campionato. Esteves lavorerà ancora più forte perché conosce il calcio e ha fatto una grande partita”.