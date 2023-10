VIDEO - Esodo ungherese a Firenze: ecco l'arrivo degli ultras del Ferencvaros

Esodo ungherese a Firenze. Per la gara di domani di Conference League sono attesi circa duemila supporters del Ferencvaros, per sostenere la propria squadra nello scontro con la Fiorentina.

Come riportato dalla nota pagina Instagram Welcome to Florence, già questa sera sono sbarcati alla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella tantissimi tifosi (alcuni pure mascherati) provenienti dell'Ungheria. Il video: