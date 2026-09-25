Un rientro ancora lontano, ma Parisi lavora duro e non si scoraggia: "Quella voglia lì" - FOTO
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non c'è ancora una data precisa per il rientro di Fabiano Parisi. L'esterno italiano, colpito da un grave infortunio nel finale della scorsa stagione, è ancora alle prese con la riabilitazione e lo staff medico della Fiorentina dovrà valutare attentamente il percorso in cui coinvolgerlo, onde evitare il rischio di ricadute.
“Quella voglia lì”
Nel frattempo, Parisi lavora duramente. All'ex Empoli non manca la voglia di tornare in campo, “quella voglia lì” come scrive proprio in una storia su Instagram a corredo di una foto che lo vede impegnato in un esercizio in campo.
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