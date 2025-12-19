Al posto di Vanoli poteva esserci il magazziniere. Kouamé era in campo? Nicolussi nullo (non nuovo), Piccoli goffo (non nuovo), Sohm... No, niente. Sohm niente
Ormai per la Fiorentina le sconfitte sono come le ciliegie: una tira l’altra. Ennesimo spettacolo indecoroso che la nebbia calata nel primo tempo ha tentato di oscurare e nella ripresa, invece, alzandosi, ha impietosamente mostrato in tutto il suo squallore.
Scempio
Lo scempio calcistico dei viola si è visto anche stasera, senza attenuanti: difesa di burro, centrocampo inesistente, attacco assente, squadra priva di ferocia agonistica, panchina inebetita.
Le pagelle
Kouame – 5 – Non lo si vede mai, e non è colpa della nebbia.
Nicolussi Caviglia – 2 – Verticalizza senza precisione. Perde un pallone dietro l’altro. Nullo in fase di interdizione.
Sohm – 4,5 – Impalpabile come la nebbia che lo circonda nel primo tempo. Impalpabile anche nella ripresa quando lo si vede meglio non combinare nulla.
