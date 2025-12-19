Ormai per la Fiorentina le sconfitte sono come le ciliegie: una tira l’altra. Ennesimo spettacolo indecoroso che la nebbia calata nel primo tempo ha tentato di oscurare e nella ripresa, invece, alzandosi, ha impietosamente mostrato in tutto il suo squallore.

Scempio

Lo scempio calcistico dei viola si è visto anche stasera, senza attenuanti: difesa di burro, centrocampo inesistente, attacco assente, squadra priva di ferocia agonistica, panchina inebetita.

Le pagelle

Kouame – 5 – Non lo si vede mai, e non è colpa della nebbia.

Nicolussi Caviglia – 2 – Verticalizza senza precisione. Perde un pallone dietro l’altro. Nullo in fase di interdizione.

Sohm – 4,5 – Impalpabile come la nebbia che lo circonda nel primo tempo. Impalpabile anche nella ripresa quando lo si vede meglio non combinare nulla.

