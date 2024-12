Pisilli: "Bove è stata la persona più importante che abbia conosciuto nel calcio. Il gol lo dedico tutto a lui"

Niccolò Pisilli ha messo a segno questa sera il primo gol all'Olimpico con la maglia della Roma. Una rete, quella contro il Lecce, che il romanista ha dedicato all'ex compagno Bove. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Questo gol è tutto per lui, spero che le cose andranno per il meglio perché Edoardo è un ragazzo d'oro. Penso sia stata la persona più importante nel mondo del calcio che ho conosciuto fino a oggi. L'ho sentito, come tutti, ma ora è giusto che abbia tempo per sé e per la sua famiglia, questo gol lo dedico tutto a lui".