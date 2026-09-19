Nicoletti: "Vanoli è stuzzicato da questa squadra ed ora ha tempo per lavorarci su. E ora Commisso sciolga la matassa stadio"

Quest'oggi l'intermediario di mercato e grande tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra viola, intervenendo su Lady Radio.

“Il buon Vanoli adesso avrà tre settimane in cui gli mancheranno solo sette giocatori, questi sono i nazionali della Fiorentina, quindi potrà lavorare sia sull'aspetto fisico ed atletico, per ripartire a mille all'ora contro il 10 ottobre contro un Genoa in grossa difficolta. Ma potrà anche agire a livello tattico, per capire come sfruttare al meglio le enormi risorse che ha a disposizione quest'anno. Lo ha detto lui stesso, questa squadra è stuzzicante: a me piace da morire".

“Le temperature della partita di domani dovrebbero favorire la Fiorentina”

Ha accennato anche alla sfida di domani: “La scorsa stagione la Fiorentina le partite le guardava, non le giocava. Quest'anno invece le giochiamo, ecco perchè ho il desiderio che siano le 12.30 di domani per vedere la partita contro il Napoli. L'orario non mi piace affatto, ma per i tanti benpensanti che ci sono a Firenze visto che ci siamo allenati tutta l'estate al Viola Park dovremmo comunque partire avvantaggiati a certe temperature. L'anno scorso a volte era un patire vedere le partire della Fiorentina, abbiamo vinto la prima partita dopo 16 giornate: adesso finalmente le cose sono cambiate”.

“Mi auguro che Joseph Commisso sciolga la matassa stadio”

Ha detto anche due parole sullo stadio: “Dobbiamo ancora capire se verrà sciolta la matassa legata allo stadio: ancora siamo in attesa di capire quale sarà la soluzione finale, anche se la Fiorentina ha manifestato l'intenzione di andare incontro al Comune partecipando in prima linea. Le decisioni però mi sembra che andassero prese entro fine luglio, ma magari mi sbaglio: il fatto è che ancora non è stato definito se la società parteciperà con i 55 milioni promessi. Mi auguro che, prima di andare via, visto che non ci saranno tanti impegni nelle prossime settimane , il presidente si impegni per risolvere la situazione”.