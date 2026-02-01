Il coraggio inascoltato di Vanoli: piano saltato in aria in dieci minuti. Una squadra inconsapevole di essere terz'ultima

La spinta, l'impulso, Vanoli l'aveva trasmesso ieri ai suoi, o almeno aveva provato a farlo, con delle scelte di formazione audaci e l'ardire di andare a prendere uomo su uomo il Napoli: un piano però saltato in aria dopo appena dieci minuti, come sottolinea il Corriere Fiorentino. Tempo per Meret di fare un lancione che ha aperto in due la difesa viola, totalmente scoperta e scollegata dalla realtà.

I suoi forse non hanno colto l'intento coraggioso, o forse l'hanno anche colto ma non concretizzato: resta il fatto che la Fiorentina si è trovata sotto di un gol prima di reagire e sfiorare la rete con una doppia clamorosa occasione. E sotto di due prima di riaprire il match. Come se la squadra di Vanoli non avesse ancora capito in che razza di situazione si trova, in piena zona retrocessione, a sperare di non vedere la quart'ultima allontanarsi a +4 oggi.