Galli: "Pioli sembrava il Messia, ma è arrivato a Firenze nudo. Questa Fiorentina non può essere ultima nemmeno se gioca in 9"

A Lady Radio ha parlato e commentato la situazione in casa Fiorentina l'ex portiere viola Giovanni Galli. Queste le sue riflessioni su Stefano Pioli e la società viola.

Le parole di Galli

“Quando è arrivato Pioli alla Fiorentina sembrava fosse il Messia, perché era il primo esperto che prendeva Commisso nella sua era. Ma la sua esperienza ha innescato uno scaricabarile che ha tolto le responsabilità da ognuno. Non credo tutto questo sia farina del suo sacco. Quando è arrivato era nudo, non aveva più il suo staff. Non conosceva nessuno. Certo, non ci ha fatto vedere veramente nulla del suo lavoro fino a ora”.

E sulla squadra

“Questa Fiorentina non può essere ultima nemmeno se gioca in 9. Se prendi 11 a caso della rosa viola e li metti in campo contro il Lecce, in una situazione normale, vincono. DS? Serve scegliere qualcuno e spiegargli le sue idee. Vanoli? Mi piace, gli addetti ai lavori me ne hanno parlato bene. Quello che mi preoccupa è l'ambiente Fiorentina. Serve qualcuno con il pelo sullo stomaco per gestire questa situazione".