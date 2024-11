Toh, chi si rivede dopo la sosta: Un recupero importante per la Fiorentina

Sarebbe potuto già tornare contro il Verona, ma la Fiorentina si è presa zero rischi con Danilo Cataldi. Il centrocampista viola ha avuto un problema al tallone che lo ha tenuto fuori per qualche partita, ma il peggio per lui è passato. A confermarlo nelle ultime ore è stato proprio l'allenatore gigliato, Raffaele Palladino.

Recupero fondamentale

Alla ripresa del campionato dunque, dopo la sosta per le Nazionali, ci sarà il recupero, importante, del mediano arrivato dalla Lazio nel corso dell'ultima estate e che si è dimostrato fondamentale per gli equilibri della squadra.

Un duo che ha dato soddisfazioni

Con lui in campo si potrà ricomporre il duo Adli-Cataldi e ci sarà la possibilità di avanzare il raggio d'azione di Bove.