L'analisi del tecnico viola Paolo Vanoli arriva anche in sala stampa:

"Abbiamo sofferto i primi 20 minuti soprattutto con De Ketelaere. Poi credo che il goal ci ha fatto calare un po', ma dall'altra parte penso che analizzando i numeri la Fiorentina ha portato degli spunti positivi. Ci aspetta una settimana molto importante, e ho visto una squadra in crescita: ora io devo essere bravo a far trovare pronta la squadra, anche perché siamo padroni del nostro destino.

Voglio ringraziare i tifosi della Fiorentina. Le parole di Edin sono state secondo me un po' strumentalizzate: abbiamo avuto un bellissimo confronto con i tifosi, e per uscire da una situazione di questo tipo serve essere compatti. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo sicuramente fare goal, e dall'altra parte occorre migliorare perché ci aspetta un mese importante.

Dodo? Non era un problema serio: ha una cicatrice forte proveniente da un precedente infortunio. Ho uno staff sanitario preparato e mi avevano dato l'ok per Dodò. Voglio fare i complimenti anche a Parisi perché sta facendo delle partite di buon livello nonostante la situazione. Dei cambiamenti? Per cambiare qualcosa bisogna anche essere fortunati: liberarli di più con la testa. Forse questa settimana avendo il tempo di allenarli a pieno regime posso sicuramente trasmettere ancora di più le mie idee.

Sento la società vicina? La società è sempre stata al mio fianco: non mi sta mancando nulla. Noi siamo i padroni del nostro destino. Poche volte ho visto nel calcio quello che è successo stasera con i nostri tifosi: mi ha caricato enormemente questa cosa. Edin Dzeko si è preso carico di questa costa: sono segnali importanti, ma ora tocca a noi".