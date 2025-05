L'ipotesi di un arrivo di Sarri sulla panchina viola si fa sempre più remota: incontro in corso a Roma tra il suo agente e la Lazio

La Lazio sta pianificando una svolta importante in panchina dopo una stagione altalenante che si è conclusa con una deludente esclusione dalle coppe europee. Alla luce di questo clima teso, la società biancoceleste ha deciso di puntare su un profilo già conosciuto per rilanciare il progetto tecnico, ovvero Maurizio Sarri.

Incontro tra la Lazio e l’agente di Sarri

Esattamente in queste ore, la dirigenza del club capitolino si sta muovendo in maniera concreta per riportare il suo ex allenatore sul ponte di comando. In un ristorante nei pressi dei Parioli si sta svolgendo un vertice tra il ds Angelo Fabiani e Paolo Busardò, procuratore di Sarri. La proposta messa sul tavolo sarebbe un contratto biennale con opzione per un terzo anno, per un totale di circa tre milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. L’obiettivo della Lazio è chiudere rapidamente l’accordo per iniziare a programmare la nuova stagione con una guida esperta e già ben inserita nell’ambiente capitolino.

L'ipotesi Fiorentina per lui si fa sempre meno concreta

Svanisce quindi sempre di più l’ipotesi che Sarri possa approdare sulla panchina della Fiorentina dopo le dimissioni di Raffaele Palladino. Nonostante l'apprezzamento dimostrato da una grande fetta della tifoseria viola, l’ex tecnico di Napoli e Juventus appare sempre più lontano dalla possibilità di guidare la squadra gigliata dato che è ad un passo nel firmare per il suo ritorno alla Lazio.