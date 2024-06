Si è soffermato appena due giorni tra la finale di Atene e la mattinata di ieri a Firenze, Rocco Commisso: tempo sufficiente, scrive La Gazzetta dello Sport, per programmare il futuro della Fiorentina, prima di ripartirsene per l'America. Ma resta da capire di che tipo di futuro si parlerà, su che livelli e con quali protagonisti: l'addio in fretta e furia del presidente ha convinto poco e per la conferenza di martedì, tutto l'onere degli annunci passerà sulle spalle di Daniele Pradè. La Curva, la città, si aspettano un rilancio da parte della società viola, dopo la delusione per finali perse e piazzamenti poco onorevoli.