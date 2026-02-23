Goretti: "Partita importante per la classifica, ma a prescindere dal risultato serve equilibrio. Il mercato ha portato ragazzi in gamba"

Il dirigente della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Pisa. Queste le sue parole.

Su Vanoli e la partita

“Ai ragazzi chiedevo cose molto semplici, la mia era una risposta ai comportamenti che i nostri ragazzi avevano espresso in campo. Da lì abbiamo ricercato equilibrio, professionalità, serietà, ma niente di particolare. Anche Vanoli partiva da una situazione molto complessa e credo si sia fatto apprezzare in particolare per quelle qualità umane che ha. La partita è importante, lo dice la classifica, ma come ho detto serve equilibrio anche a prescindere dal risultato di stasera”.

Sul mercato invernale

“Credo che il mercato invernale sia stato un ulteriore passaggio nel cambiamento dopo l'inizio di stagione, sono arrivati ragazzi in gamba, con mentalità, con la testa pulita e la consapevolezza della nostra situazione. Stanno sicuramente portando energie nuove”.