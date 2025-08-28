Viola pronti a battere un colpo anche sulla fascia. Il prescelto e la situazione da risolvere
Manovre in corso sulla corsia destra della Fiorentina. Pradè monitora la situazione e aspetta il momento giusto per affondare il colpo su Lamptey (c'è Hateboer come alternativa).
Dieci milioni
Il classe 2000 in forza al Brighton viene valutato una cifra vicina ai dieci milioni di euro, non sembra difficile raggiungere una quadra.
Una squadra per Parisi
Piuttosto però andrà trovata una sistemazione a Parisi prima. L'ex Empoli vuole giocare con maggiore continuità e per questo dovrà lavorare per portare offerte alla società. Ceduto lui, la Fiorentina potrà chiudere per Lamptey e completare il comparto dei laterali (Fortini rimarrà in viola).
