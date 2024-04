Nuovo problema per Bonaventura, salta anche la sfida di ritorno contro il Viktoria. Ma non sarà il solo

Brutta tegola per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che perde nuovamente Jack Bonaventura. Il centrocampista viola, infatti, si è fatto male alla caviglia e non potrà prendere parte alla sfida di oggi.

Italiano si è di nuovo affidato a Lucas Beltran nel ruolo di trequartista alle spalle della punta, Belotti. Contro il Viktoria Plzen, dunque, mancherà ancora una volta il numero 5 gigliato, che aveva già saltato la partita d'andata in Repubblica Ceca. Questa volta, però, non si tratta di un affaticamento muscolare.

Ma non sarà il solo a non essere della partita. Infatti, anche M'Bala Nzola non figura nell'elenco dei presenti, nemmeno in panchina. Per l'angolano, ci sarebbero problemi familiari.